РИАМО - 4 июл. Программу «Миллион призов» для жителей столице старше 60 лет, сделавших прививку от Covid-19, продлили до 15 августа включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это стало возможным после обращения с такой просьбой столичных предпринимателей, а также членов Московской торгово-промышленной палаты.

В этой программе, по данным на 1 июля, поучаствовали порядка 300 тыс. жителей столицы. При этом число участников поощрительной программы продолжает расти.

Москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку, получают подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки.

Спонсорами программы выступают представители социально ответственного бизнеса. Организационную поддержку оказывает правительство Москвы.

Поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа включительно.

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4 ИЮЛЯ

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