РИАМО - 4 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при вакцинации от коронавируса не нужно опасаться антитело-зависимого усиления инфекции, сообщает Газета.ru.

Как отметил врач, это явление представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после того, как к нему появляются антитела.

Медик также заявил, что такая же ситуация возникала еще в 2002 году: ученые столкнулись с подобными феноменом при вирусной пневмонии. Опыты тогда проводили на мышах.

«Сегодня при массовом применении вакцин от Covid-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», — отметил Мясников.

По его словам, за распространением этой ложной информации стоят представители «околомедицинских кругов».

В России с начала 2021 года стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Врачи советуют прививаться. Это нужно, чтобы спасти свое здоровье и здоровье окружающих людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице привились уже более 2,7 млн человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮЛЯ

- 111 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерло 22 895 пациентов с коронавирусом.

- Более 1,5 тыс человек госпитализировали за сутки в Москве с коронавирусом. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек.

- Врачи назвали характерные проявления индийского штамма коронавируса. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

- Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тыс в сутки. В регионе мобилизовали свыше 20 тыс. медицинских специалистов.