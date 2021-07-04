РИАМО - 4 июл. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском утром в воскресенье задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 2 рейса, еще 8 отменили. В Домодедове 5 рейсов задержано, 6 отменено. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, отменили 2.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили 1 рейс и задержали 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит до 28 градусов тепла.

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