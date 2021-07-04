РИАМО - 4 июл. По итогам исследования международной компании Boston Consulting Group (BCG), российская столица стала лидером среди сопоставимых мегаполисов мира по созданию общественных пространств, власти уделяют благоустройству пристальное внимание, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Москва, по оценкам экспертов BCG, вышла на первое место в категории «Общественные пространства», а также получила высокий балл в сфере экологии среди 16 ведущих мегаполисов мира. Эксперты также отметили, что в столице наблюдается рост продолжительности жизни, активная климатическая повестка и относительно низкая загрязненность воздуха», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в ходе X Московского урбанистического форума.

По его словам, с точки зрения общественных пространств и экологии Москва конкурирует, к примеру, с Сиднеем. Власти города уделяют значительное внимание развитию общественных пространств. При этом особое значение имеют набережные как места отдыха и проведения досуга.

«Сегодня 72 км набережных Москвы-реки благоустроены и доступны для москвичей, эта работа будет продолжена. В планах на ближайшие 3 года – привести в порядок еще 120 км набережных, а также сформировать около 40 общественных зон, построить и реконструировать 16 мостов», – пояснил глава Стройкомплекса.

Ранее Бочкарев заявлял, что Москва вышла на 3 место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Суммарная оценка российской столицы составила 62 балла. Всего в рамках анализа рассматривалось 16 городов, в том числе 9 мировых столиц, сопоставимых с Москвой. В рейтинге учли не только статистику и мнения урбанистов, но и мнения самих жителей.

«Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но во всех сферах – здравоохранения, образования, благоустройства территорий, создания систем безопасности», – говорил Бочкарев.