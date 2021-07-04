РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Рабочие нанесли дорожную разметку на улице Дружбы в подмосковном Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой нанести дорожную разметку (зебру) на пешеходном переходе на улице Дружбы. Он отметил, что она отсутствует на пересечении с улицей Вокзальной и по всей улице в сторону Комсомольской.

Администрация округа рассмотрела обращение и сообщает, что все необходимые работы выполнены.

Портал «Добродел» был создан для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти и позволяет решать вопросы без заполнения бумажных документов и поиска нужных инстанций.