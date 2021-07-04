РИАМО - 4 июл. В подмосковной Коломне завершилась церемония прощания с Денисом Лебедевым, сотни людей посетили Успенский кафедральный собор, чтобы проститься с главой округа, передает корреспондент РИАМО.

К гробу с телом Лебедева в соборе выстроилась живая очередь. Прикоснувшись к открытому гробу, люди покидали стены храма, давая возможность зайти другим горожанам. На входе посетители церемонии надевали маски.

Часть людей собралась на выходе из храма. Люди продолжали прибывать в течение нескольких часов, пока гроб не покинул стены церкви.

Оставшиеся на площади гости церемонии дождались, пока гроб и цветы погрузят в катафалк. Они приняли участие в траурном богослужении у стен храма. Под звон Соборной колокольни колонна машин покинула площадь. Лебедева похоронят на Новом городищенском кладбище.

Тело 46-летнего чиновника нашли 2 июля в собственной квартире в Коломне. Возбуждено дело по статье о доведении до самоубийства.

Лебедев родился в 1974 году в Коломне. Главой Коломенского городского округа его назначили в октябре 2017 года. С марта 2021 года чиновник занимал должность главы городского округа Коломна.

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