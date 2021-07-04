РИАМО - 4 июл. В столице выздоровели еще 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализировано 1548 человек, всего число вылеченных превысило 1,1 млн человек, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за минувшие сутки выявили 7624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1548 человек. На ИВЛ находятся 732 человека.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 182 540. В столице скончались 111 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

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3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.