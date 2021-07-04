РИАМО - 4 июл. За минувшие сутки в столице выявили 7624 новых случая заражения Covid-19, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 387 775 случаев коронавирусной инфекции, сообщает московский оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в Москве на текущий момент остается сложной. Подтверждено активное распространение штамма «Дельта» в городе. Также выросло число госпитализация пациентов в тяжелом состоянии.

Ранее столичные власти сообщили, что для ревакцинации в Москву поставят 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

В России за сутки выявили 25 142 новых случая Covid-19. Умерло 663 человека, полностью выздоровели 15 484 пациента.

Всего в РФ на сегодня зарегистрирован 5 610 941 случай коронавируса на территории 85 регионов. За период с начала пандемии зафиксировано 137 925 смертей, вылечен 5 068 901 человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.