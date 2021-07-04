РИАМО - 4 июл. Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что штамм коронавируса «Дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, именно на этот симптом жалуются большинство пациентов, передает ТАСС.
Врач-иммунолог Владимир Болибок также подтвердил появление так называемого «желудочного ковида» у пациентов, зараженных штаммом «Дельта». К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.
Индийский штамм коронавируса, по словам специалистов, более заразен, чем «обычный». При этом он увеличивает число тяжелых пациентов и приводит к повышенной смертности.
Ранее власти Москвы решили все случаи ОРВИ рассматривать именно как коронавирус. До получения отрицательного Covid-теста все заболевшие, а также их семьи должны оставаться дома.
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3 ИЮЛЯ
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