РИАМО - 4 июл. Около 1,5 тыс. обманутых московских дольщиков восстановили в правах за первые 6 месяцев 2021 года, полностью решить проблему планируется к концу 2023 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня в столице ведется активная работа по решению проблем обманутых дольщиков. Только за первое полугодие мы уже восстановили в правах почти 1,5 тыс. человек. Достроено 9 домов, люди наконец получили ключи от долгожданных квартир», — заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

По его словам, всего с 2011 года в столице свыше 20 тыс. дольщиков восстановлены в правах.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что полностью решить проблемы обманутых дольщиков в городе планируется до конца 2023 года.

Ранее Бочкарев сообщал, что минувший год стал рекордным по объемам ввода проблемных домов.

«Мы вышли на рекорд по объемам и ввели 33 проблемных дома для передачи квартир московским дольщикам», — заявлял Бочкарев.