РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске убрали несанкционированный навал мусора в деревне Сергеевка по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на несанкционированные навалы мусора в деревне Сергеевка. Администрация округа рассмотрела обращение.

По вопросу навалов мусора на землях сельскохозяйственного назначения в деревне Сергеевка был осуществлен выезд. Факты нарушений подтвердились. По итогу были проведены соответствующие работы. Мусор с территории ликвидирован.

Портал «Добродел» был создан для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти и позволяет решать вопросы без заполнения бумажных документов и поиска нужных инстанций.