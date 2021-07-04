РИАМО - 4 июл. На следующей неделе в Москву и Подмосковье из-за скандинавского антициклона снова придет 30-градусная жара, при этом местами столбики термометров могут подняться и выше, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей ждет фактически идеальная погода: ясное небо, прекрасная видимость и ослабление ветра до штилевого.

«Температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля (дневная норма составляет плюс 23,1)», — написал Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в начале недели температура составит 22-27 градусов, а к середине потеплеет до 25-30 градусов. К выходным жара местами усилится до 28-33 градусов. Температура воздуха ночью будет комфортной — от 15 до 19 градусов. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что на 12 единиц выше нормы.

Тишковец пояснил, что «время жизни» знойного антициклона составит не более 7 суток, поэтому ждать повторения длительной засухи 2010 года не стоит.

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