РИАМО - 4 июл. На следующей неделе в Москву и Подмосковье из-за скандинавского антициклона снова придет 30-градусная жара, при этом местами столбики термометров могут подняться и выше, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Жителей ждет фактически идеальная погода: ясное небо, прекрасная видимость и ослабление ветра до штилевого.
«Температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля (дневная норма составляет плюс 23,1)», — написал Тишковец в своем Instagram.
По его словам, в начале недели температура составит 22-27 градусов, а к середине потеплеет до 25-30 градусов. К выходным жара местами усилится до 28-33 градусов. Температура воздуха ночью будет комфортной — от 15 до 19 градусов. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что на 12 единиц выше нормы.
Тишковец пояснил, что «время жизни» знойного антициклона составит не более 7 суток, поэтому ждать повторения длительной засухи 2010 года не стоит.
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