РИАМО - 4 июл. Первые проекты кварталов реновации в Москве будут реализованы в течение ближайших 2-3 лет, большое внимание будет уделено созданию в них комфортных общественных пространств, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В данный момент в Москве проходит первая волна реновации. Во всех округах на стартовых площадках строятся отдельные дома. После переселения жителей в новые дома будет проведена перепланировка территории. В течение 2-3 лет в столице появятся первые полноценные кварталы, которые мы сможем продемонстрировать как примеры успешной реновации», — сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев иностранным журналистам в рамках X Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что при реализации программы реновации используют концепции международных архитектурных бюро.



«Реновация — это не только строительство жилья, она фактически позволяет улучшить городской ландшафт. В рамках программы большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств. Также мы провели международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации», — пояснил глава Стройкомплекса, добавив, что концепции победителей позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов.

Ранее Бочкарев сообщал, что по программе реновации ведется переселение жителей в 107 стартовых домов, при этом 174 объекта находятся на текущий момент в строительстве.

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