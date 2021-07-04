РИАМО - 4 июл. Первые проекты кварталов реновации в Москве будут реализованы в течение ближайших 2-3 лет, большое внимание будет уделено созданию в них комфортных общественных пространств, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Он подчеркнул, что при реализации программы реновации используют концепции международных архитектурных бюро.
«Реновация — это не только строительство жилья, она фактически позволяет улучшить городской ландшафт. В рамках программы большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств. Также мы провели международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации», — пояснил глава Стройкомплекса, добавив, что концепции победителей позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов.
Ранее Бочкарев сообщал, что по программе реновации ведется переселение жителей в 107 стартовых домов, при этом 174 объекта находятся на текущий момент в строительстве.
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