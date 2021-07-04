РИАМО - 4 июл. Москву признали одним из лидеров среди европейских городов в сфере охраны культурно-исторического наследия по результатам анализа международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

На Московском урбанистическом форуме представили результаты исследования «Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние 5 лет». Эксперты впервые столь подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий в ведущих мегаполисах Европы.

«Оценивались показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за 5-летний период. Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций, контроль сохранности памятников, общее число и ежегодный прирост объектов культурного наследия», – сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По данным исследования, российская столица является лидером по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия: с 2015 по 2019 год из бюджета выделили на эти цели свыше 1,4 млрд евро. Данная сумма в 2,5 раза больше, чем у занявшего второе место Парижа (581,8 млн евро), и в 6,5 раза больше, чем у Рима (211,5 млн евро), который расположился на третьей строчке.

В Лондоне сейчас 19,6 тыс. ОКН, в Москве – около 8,3 тыс., в Берлине – 8,2 тыс.. Причем Москва демонстрирует наибольший прирост их количества: за 5 лет в реестр включили 504 новых объекта. Лондон находится на втором месте по числу новых объектов, их 358, Берлин – на третьем месте, там таковых 102.

Также эксперты отметили развитие в столице цифровых платформ и приложений, направленных на привлечение горожан к вопросу сохранения ОКН.

По словам руководителя практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Михаила Магрилова, повышение значимости объектов культурного наследия сопровождается ростом усилий по их защите и сохранению. Однако перед городскими властями встают вопросы не только сохранения, но и полноценной интеграции таких объектов в процесс городского развития.

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