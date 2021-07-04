РИАМО - 4 июл. В Лефортовском тоннеле движение вновь осуществляется в обычном режиме после того, как каршеринг столкнулся с одной машиной, а потом перевернулся на бок, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также каршеринг после столкнулся с грузовиком. Движение по внутренней стороне Лефортовского тоннеля было затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее в ГИБДД Москвы заявили, что главные причины нарушения правил дорожного движения среди водителей каршеринга - это неаккуратная манера вождения и несоблюдение скоростного режима.