РИАМО - 4 июл. Водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль в Лефортовском тоннеле, в результате чего опрокинулся на бок и столкнулся с грузовиком, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение по внутренней стороне Лефортовского тоннеля затруднено на 1,5 км. На месте работают оперативные службы. Водителей просят выбирать пути объезда.

Общая загруженность столичных дорог утром в воскресенье оценивается в 1 из 10 баллов, дороги свободны.

Ранее в ГИБДД заявили, что главные причины нарушения правил дорожного движения среди водителей каршеринга - это неаккуратная манера вождения и несоблюдение скоростного режима.