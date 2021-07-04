РИАМО - 4 июл. Количество вызовов бригад скорой помощи в Подмосковье выросло до 14 тыс. в сутки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 14 тыс. вызовов в сутки скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована — 7,5 тыс. врачей и порядка 15 тыс. среднего медицинского персонала», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

С воскресенья в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях открылись пункты вакцинации от Covid-19. Прививку можно сделать без предварительной записи. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Кроме того, сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ, где работают выездные бригады. Всего для удобства жителей в регионе развернуто 430 прививочных кабинетов.

Ранее Воробьев сообщал, что число вакцинированных от коронавируса в Подмосковье в июле может достичь 2 млн человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.