РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске ликвидировали возгорание в квартире на улице Народная до прибытия пожарных расчетов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске 3 июля в 13:13 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Народная, дом 26а.

Ликвидация последствий пожара была проведена до прибытия подразделений. Всего на место вызова прибыли 3 единицы техники и 11 человек.

Всего за сутки в Подмосковье произошло 36 техногенных пожаров.