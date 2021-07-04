РИАМО - 4 июл. В подмосковной Коломне началась церемония прощания с главой городского округа Денисом Лебедевым, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прощания проходит в Успенском кафедральном соборе. Сотни людей с букетами красных гвоздик, роз и белых лилий собрались на Соборной площади, чтобы проститься с главой округа.

Ко входу в собор выстроилась длинная очередь. Люди подходят к телу Лебедева в гробу и, простившись, покидают стены собора.

На улице слышны слова молитвы, которую читают в храме. Из Тихвинской церкви доносятся песнопения, внутри проходит молебен. Безопасность панихиды обеспечивают сотрудники полиции. При входе на площадь стоят рамки металлоискателя.

Лебедева похоронят на Новом Городищенском кладбище в 12:00.

Тело 46-летнего Дениса Лебедева с огнестрельным ранением обнаружили утром 2 июля в собственной квартире в Коломне. По данному факту областной главк СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. Главой Коломенского городского округа его назначили в октябре 2017 года. С марта 2021 года чиновник занимал должность главы городского округа Коломна. Чиновник был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».

Главу Коломны обнаружили мертвым: что известно о смерти Дениса Лебедева>>