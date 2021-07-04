РИАМО - 4 июл. В деревне Горки у дома 1Б в Ленинском городском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение об обнаружении снаряда поступило в 13:45 3 июля.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. На месте обнаружения снаряда выставлена охрана силами МВД.
По данным спасателей, изъять и уничтожить боеприпас планируют в воскресенье. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии