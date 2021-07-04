РИАМО - 4 июл. Три легковых автомобиля столкнулись на 148-м км трассы М-5 «Урал» около села Гавриловское городского округа Луховицы, 6 человек пострадали, 1 погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В результате нарушения правил дорожного движения, автомобиль BMW, который двигался в сторону Москвы, совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan Almera, ехавшим в Рязань.

После столкновения двух машин в Nissan Almera врезался Nissan Tiida, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 2 детей. Один из взрослых погиб на месте.

В результате аварии было затруднено движение транспорта по одной из полос.