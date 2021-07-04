РИАМО - 4 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит до 28 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион останется под влиянием антициклона. Температура воздуха в столице составит 24-26 градусов, а в области — 23-28 градусов.

По данным синоптиков, атмосферное давление достигнет отметки 746 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 60%. Скорость ветра не будет превышать 8 м/с.

Геомагнитный фон ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. Жителям региона рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.

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