РИАМО - 3 июл. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что электросамокаты должны ездить по велодорожкам, сообщает ТАСС.

«Если говорить об участниках (дорожного движения – ред.), которые используют средства индивидуальной мобильности при передвижении по нашему городу, то выход очевиден: как и доставщиков пиццы и велосипедистов, надо выделять в отдельный сегмент и обеспечивать им движение по отдельным велодорожкам», - отметил Быков в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее начальник столичной ГИБДД рассказал, что ведомство закупило машин без ведомственной окраски, которые будут ловить нарушителей ПДД.

В субботу в России отмечают День ГИБДД.