РИАМО - 3 июл. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что электросамокаты должны ездить по велодорожкам, сообщает ТАСС.
«Если говорить об участниках (дорожного движения – ред.), которые используют средства индивидуальной мобильности при передвижении по нашему городу, то выход очевиден: как и доставщиков пиццы и велосипедистов, надо выделять в отдельный сегмент и обеспечивать им движение по отдельным велодорожкам», - отметил Быков в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее начальник столичной ГИБДД рассказал, что ведомство закупило машин без ведомственной окраски, которые будут ловить нарушителей ПДД.
В субботу в России отмечают День ГИБДД.
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