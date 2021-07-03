РИАМО - 3 июл. ГИБДД Москвы закупила автомобили без ведомственной окраски для того, чтобы ловить водителей-нарушителей, сообщает «Вечерняя Москва».

Такие автомобили работают совместно с патрульными автомобилями с опознавательными знаками. Нарушителей, как правило, останавливают автомобили без опознавательных знаков.

«В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД», —сообщил глава столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24».

Под нарушителями в данном случае воспринимают тех водителей, которые пересекают дорожную разметку, выезжают на встречку или разговаривают по телефону без гарнитуры.