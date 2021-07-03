РИАМО - 3 июл. С субботы в Московском регионе циклон, принесший дожди и похолодание, перестает действовать и на смену ему приходит антициклон, сообщается на сайте «Метеовести».

Под действием антициклона рассеются облака, перестанут лить дожди. Также начнет прогреваться воздух, выходя на уровень жарких значений и иссушая почву.

«К концу новой рабочей недели воздушные массы над средней полосой прогреются до плюс 28-33 градусов. Также жарко, по предварительным прогнозам, будет и в следующие выходные, а очередные июльские дожди ожидаются лишь ближе к середине месяца», - говорится в сообщении.

При этом июль считается в Москве самым «мокрым» месяцем. Как правило, во втором месяце лета выпадает 84 мм осадков (по нормам 1991-2020 гг.).

В этом году синоптики прогнозируют, что июль будет сухим и недополучит 30-40% от положенного количества дождей.

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