РИАМО - 3 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что давление нельзя мерить после серьезных физических нагрузок, сообщает Газета.ru.

Также при проведении процедуры важную роль поза, в которой находится человек.

«Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая», — объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников обратил внимание на то, что, например, перекрещенные ноги могут поднять давление до 10 мм рт. ст.

Ранее Мясников сообщал, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно людям пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам,