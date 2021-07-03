РИАМО - 3 июл. Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки не изменилось. Сейчас певица находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.

«Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений», - отметила Богушевская.

Также врачи не брали новые тесты на коронавирус у певицы. Все прежние показывали отрицательный результат.

16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через 3 дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.