РИАМО - 4 июл. В воскресенье в последний путь проводят народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко.

С 10 часов с артистом можно будет проститься в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2.

А в 12 часов в культурном учреждении начнется гражданская панихида. Отпевание назначено на 13:30. Оно пройдет в столичном храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Николай Сличенко скончался 2 июля в возрасте 86 лет. СМИ сообщали, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Также он страдал высоким давлением. В мае этого года он был госпитализирован из-за проблем с легкими.

Артист родился в 1934 году в Белгороде. В театр «Ромэн» поступил в 1951 году. За свою творческую жизнь исполнил свыше 60 ролей. Телезрители помнят его по ролям в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».​