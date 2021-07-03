РИАМО - 3 июл. Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главного тренера Сборной России по футболу Черчесова нужно менять и его отставка напрашивается давно, сообщает Газета.ru.

«Отставка Черчесова уже напрашивается. Если у сборной нет результата, нет игры, то, конечно, стоит менять тренера. Если мы хотим перемен, то возглавить команду должен иностранный специалист. Нас еще Хиддинк (нидерландский футбольный тренер, в настоящее время возглавляющий сборную Кюрасао -ред.) в 2008 году предупреждал, что наш футбол идет по наклонной, если мы не сделаем необходимые выводы. Вот это и произошло», - считает Масалитин.

Он также рассказал, что российский футбол не продолжит развиваться, если главным тренером будет отечественный специалист.

«Мы дошли уже до крайней точки, футбол уже не то, что не интересен, а люди начинают болеть против сборной. Русские люди против сборной, потому что наша сборная не показывает того футбола, вообще ничего не показывает», - добавил футболист.

Об отставке Черчесова заговорили после игры сборной России на Евро-2020, в котором наши футболисты набрали три очка, заняв последнее место в группе B. Сборная не смогла выйти в плей-офф.