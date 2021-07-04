РИАМО - 4 июл. Похороны главы городского округа Коломна Дениса Лебедева пройдут в воскресенье.

В 9 часов начнется гражданская церемония прощания. Она пройдет в Успенском Кафедральном соборе. В 12 часов начнутся похороны. Лебедева похоронят на Новом Городищенском кладбище.

Тело чиновника с огнестрельным ранением было обнаружено утром 2 июля в собственной квартире в Коломне. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года. Он был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».​

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