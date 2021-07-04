РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Два пункта вакцинации от коронавируса будут работать дополнительно в торговых центрах в городском округе Люберцы в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для удобства жителей дополнительно будут работать пункты вакцинации в ТЦ «Орбита» и ТЦ «Текстиль-Профи». Таким образом, график работы пунктов вакцинации в воскресенье следующий: ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00, ТЦ «Орбита» с 10:00 до 20:00, ТЦ «Текстиль-Профи» с 10:00 до 20:00.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности при посещении общественных мест, используя средства индивидуальной защиты.​

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3 ИЮЛЯ

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