РИАМО - 3 июл. В Москве с начала текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 133 ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наибольшее количество таких аварий произошло в САО - 17, в ВАО и ЮАО - по 16, в ЮЗАО - 15, в ТиНАО и ЗелАО - по 3.

Ежегодно число ДТП с участием пьяных водителей уменьшается. Так, в САО в этом году их число сократилось на 6%, а в ВАО - на 36%.

Москвичам напоминают, что садиться в состоянии опьянения за руль недопустимо. Лучше воспользоваться любой удобной альтернативой: такси, городским транспортом или услугой «трезвый водитель».