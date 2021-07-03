РИАМО - 3 июл. Пожилой мужчина пытался войти без пропуска в здание Третьяковской галереи через служебный вход и отказывался покинуть музей, администрация вызвала полицию, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

«На просьбы сотрудников безопасности покинуть здание (мужчина - ред.) отвечал отказом. Администрация музея была вынуждена вызвать наряд полиции», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина не проявлял физической силы в отношении сотрудников, которые обеспечивают безопасность в галерее.

Ранее сообщалось, что 2 июля 90-летний пенсионер ударил сотрудника Росгвардии рукой по лицу в ответ на просьбу показать пропуск на вход.