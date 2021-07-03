РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске активисты привели в порядок могилы героев Великой Отечественной войны, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В субботу в рамках проекта «Помним» Мухамеджанов совместно с волонтерами Победы Подольска, представителями Молодежного парламента и помощниками депутатов горсовета Алексея Батина и Сергея Кулева продолжили благоустройство могилы подольского курсанта Якова Чаленко (1911-1943 гг.) и Могилы Неизвестного Солдата на городском кладбище «Красная горка».

Цель проекта «Помним» состоит в том, чтобы привести в порядок заброшенные могилы героев Великой Отечественной войны, находящиеся на Подольском городском кладбище «Красная горка».

Активисты поблагодарили гипермаркет «Леруа Мерлен» микрорайона Климовск за обеспечение необходимыми материалами, инвентарем и поддержку в реализации проекта.