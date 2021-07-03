РИАМО - 3 июл. Певица Юлия Савичева рассказала, что обожает мороженое, но не позволяет себе его есть, чтобы сохранить фигуру, сообщает Nation News.

«Есть такая вещь в нашей профессии, как «кадр». А он, как известно, безжалостен, и правило +8 кг никто не отменял. То есть, если вы в жизни выглядите замечательно при весе 55 кг, то на камере вы будете явно расплываться. Вот такие дела», — написала Савичева на своей странице в Instagram.

Также певица рассказала подписчикам, что не может следовать правилу «есть все подряд, жизнь-то одна».

«Если бы вы знали, как я люблю мороженое, и конечно же, по закону подлости, то, что ты очень любишь, тебе абсолютно нельзя», — отметила певица.