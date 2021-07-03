РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. На улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска возобновили строительство тротуара, сообщила пресс-служба администрации округа.

На улице Ленина возобновились работы по строительству тротуара на участке вдоль домов №№25 и 27. Приостановка строительства была связана с корректировкой проекта.

Протяженность тротуара составит более 170 м, ширина - 2,25 м.

Также планируют сделать пешеходный переход около Климовского отдела полиции и установить перильное ограждение вдоль дороги.