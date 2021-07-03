РИАМО - 3 июл. Тренер по спортивной гимнастике Олег Остапенко скончался в возрасте 77 лет, пишет Газета.ru.
Остапенко являлся одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой женской спортивной гимнастике.
«ФГСР соболезнует родным, близким, друзьям и ученикам Олега Васильевича», — сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.
Остапенко являлся тренером двукратных олимпийских чемпионок Татьяны Лысенко (1992) и Лилии Подкопаевой (1996).
Кроме национальной команды России он также тренировал команды Белоруссии и Бразилии. В последнее время работал с женской командой гимнасток Украины.
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