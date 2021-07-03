РИАМО - 3 июл. Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что зарплату футболистов нужно привязывать к качеству выполняемой ими работы, сообщает Газета.ru.

По его словам, в лучшие европейские лиги приглашают игроков, которые способны поддержать достойный уровень футбола.

«За последнее время в топ-лиги у нас уехали только Александр Головин и Алексей Миранчук. Они уехали, потому что их уровень мастерства позволяет им конкурировать на высоком уровне в «Монако» и «Аталанте». Надо посмотреть правде в глаза — остальные россияне не едут в Европу просто потому, что их туда не приглашают», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что нужно привязать зарплату к качеству выполняемой работы. Нельзя подписывать контракты, согласно котором футболист будет получать хорошие деньги и при этом никак не отвечать за результат.

Специалист подчеркнул, что именно сегодня футболист ни за что не отвечает. Если у него в контракте прописан, условно, 1 млн евро в год, то он его получит вне зависимости от того, сколько и как он играл на поле.

«Необходимо, как я это вижу, ввести потолок зарплат и дальше выплачивать бонусы в зависимости от достигнутых успехов. Можно также учитывать количество игр, проведенных в составе, чтобы дополнительно мотивировать игроков; количество тренировочных занятий, ведь чем больше ты тренируешься, тем выше будет твое мастерство», — отметил Игнатьев.