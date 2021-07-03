РИАМО - 3 июл. Стоимость доллара по отношению к рублю может вырасти за счет снижения котировок нефти и повышения доходности казначейских облигаций США в 2021 и 2022 годах, пишет Nation News.

По мнению аналитиков Capital Economics, решительные действия Центробанка РФ должны поддержать высокую доходность российских облигаций и снизить волатильность национальной валюты.

По прогнозу экономистов, курс доллара к концу 2021 года составит 74-76 рублей. По итогам 2022 года американская валюта может стоить 76-80 рублей.

Биржевой курс доллара в настоящее время составляет 73,2 рубля. Российская валюта растеряла часть своей стоимости к доллару после укрепления в июне. Котировки нефти Brent торгуются по 76,07 доллара за баррель.

Есть вероятность, что ЦБ на заседании 23 июля может поднять ключевую ставку до 6,25% годовых.