РИАМО - 3 июл. С 1 по 15 июля предприниматели и организации, которые работают в Москве, должны предоставить сведения о вакцинации сотрудников в электронной форме. На официальном сайте мэра столицы подробно ответили на самое популярные вопросы работодателей.

Ранее в Москве обязали провести вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников, занятых в сфере торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других отраслей. Соответствующее положение также закрепил указом мэр столицы Сергей Собянин.

В отчетах, в графе с общим количеством сотрудников, надо указывать общую численность работников компании или число тех, кто должен вакцинироваться?

В разделе 8 необходимо указать количество всех работников. В список входят фактически работающие сотрудники: те, кто в командировках, на больничном, находящиеся на выполнении государственных или общественных обязанностей, а также принятые на работу на неполное рабочее время.

В разделе 9 нужно отметить число вакцинированных, рассчитываемое от общего числа работников организации или ИП, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, работающих в Москве.

У производства в Москве есть свой магазин. На производстве работают 200 человек, торговлей занимаются 30 человек. Достаточно ли вакцинировать 25 человек из торговли или нет?

Если основным видом деятельности работодателя является вид деятельности, указанный в перечне сфер, работники которой подлежат обязательной вакцинации, то необходимо привить не менее 60% работников всего производства, работающих на территории столицы, независимо от того, сколько из них работает непосредственно в магазине.

Сеть имеет магазины и склады в разных городах. Общая численность всех работников составляет 3 тыс. человек. В Москве работают 500 человек в офисе и в магазинах, также 400 человек работают только в магазинах. Достаточно ли вакцинировать 300 человек из магазинов или нет?

В данном случае необходимо определить 60% работников, подлежащих вакцинации не от списочной численности всей сети по России, а от списка работников, фактически работающих в Москве. При этом основной вид деятельности работодателя (раздел 6) должен входить в перечень сфер, работники которой подлежат вакцинации.

Под числом вакцинированных для сети надо считать число вакцинированных в Москве или по всем российским предприятиям сети?

Необходимо считать число вакцинированных сотрудников, фактически работающих в Москве.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.