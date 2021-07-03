РИАМО - 3 июл. В 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях 4 июля откроются пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы видим, как резко увеличилось количество желающих сделать прививку от Covid-19. Чтобы эта возможность была максимально доступна, в это воскресенье медицинские бригады будут работать в самых проходимых парках Подмосковья. Прививку можно будет сделать без предварительной записи», - сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Врачи ждут всех желающих старше 18 лет в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны и Ленинского округа, а также в музеях-заповедниках А.П. Чехова «Мелихово» и «Горки Ленинские». Заранее записываться на прививку не надо. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В регионе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, СНТ, МФЦ, клубах «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.