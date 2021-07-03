РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу покажут мультфильм «Пушистые мошенники», вход свободный, сообщила администрация парка.

Показ в Зеленом театре парка начнется в 21:00. Сеанс состоится при благоприятных погодных условиях.

Также работают «Кофейня в парке» с 11:00 до 20:00, кафе «Парус» с 11:00 до 23:00, уличные кафе со сладкой ватой, кукурузой, мороженым, хот-догами и сладостями. Кроме того, доступен тир, а для малышей - прокат детских электромобилей.

Аттракционы не работают в связи с ограничениями по Соvid-19.