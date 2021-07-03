РИАМО - 3 июл. Число привитых от Covid-19 москвичей превысило в настоящий момент 2,7 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что каждый день в столице прививку делают от 60 до 70 тыс. горожан.

«В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников», — написал Собянин в своем персональном блоге.

Также столичный градоначальник добавил, что пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев увеличат до 20 тыс. человек ежесуточно.

В заключение мэр поблагодарил горожан за ответственное отношение к своему здоровью, а также здоровью окружающих.

Ранее Собянин сообщал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице остается тяжелой. Растет число не только инфицированных, но и госпитализаций, а также смертей.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.