РИАМО - 3 июл. Пользователи мессенджера WhatsApp для смартфонов на базе Android теперь могут выбирать качество отправляемых видеороликов, сообщает Газета.ru.

Благодаря новой функции теперь можно выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

Однако пока неизвестно, когда эта функция станет доступна пользователям других гаджетов.

WhatsApp — это бесплатное приложение, которое предлагает простой, безопасный и надежный обмен сообщениями и звонками, доступное на мобильных телефонах по всему миру.