РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Жители дома на улице Комсомольской в Подольске пожаловались на плохое качество благоустройства и снос ограждений от парковки во дворе, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Вечером 2 июля по многочисленным обращениям проживающих во дворе дома №67/56 на улице Комсомольской Максимович встретился с жителями. Совместно с депутатом горсовета Максимом Кругловым, помощниками депутата горсовета Сергея Кулева обсудили с жителями проблемы благоустройства двора.

«Проживающие возмущены качеством работ по благоустройству. Задавали вопросы, почему убрали ограждения, не позволяющие автомобилям парковаться близко к дому. Обратили внимание на то, что площадка для сбора мусора обустроена так, что после дождя к ней невозможно подойти из-за огромной лужи», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Было много и других обоснованных замечаний по уже выполненным работам. Все озвученные замечания парламентарий взял на контроль.

Приняли решение о проведении повторной встречи с руководством подрядной организации, проводящей благоустройство, директором управляющей компании, представителями комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с целью устранения всех недочетов при проведении благоустроительных работ.