РИАМО - 3 июл. Первые 100 предприятий и компаний, которые привили 60% своих сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, московский бизнес вносит огромный вклад в проведение вакцинации. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1,5 тыс. предприятий города.

Столичные власти решили поощрить наиболее ответственные компании.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей», — написал Собянин в своем личном блоге.

Помимо этого, столичные кафе и рестораны, четко соблюдающие требования по QR-кодам, по итогам III квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от коронавируса», — заключил градоначальник.

В столице проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Москва закупит не менее 750 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» для вакцинации мигрантов и ревакцинации горожан, сделавших прививку более полугода назад.

За прошедшие сутки в столице выявили 7446 новых случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрирован 1 380 151 случай заболевания.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.