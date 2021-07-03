РИАМО - 3 июл. В ближайшие дни москвичи начнут получать СМС-сообщения об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код», - написал Собянин в своем блоге.

Также мэр уточнил, что уже миллионы жителей Москвы получили цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом. На летние веранды пускают всех посетителей.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

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- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.