РИАМО - 3 июл. Девятиклассницу из московской школы Марию Калинину, которая победила в акции «Я развиваю «МЭШ»!», взяли на работу в «ТемоЦентр», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мария предложила лучшую систему достижений и бонусов для портфолио ученика и теперь сможет развивать свой проект на профессиональном уровне», — написал мэр столицы Сергей Собянин на странице в социальной сети в «ВКонтакте».

По словам мэра, участники конкурса «Акселератор проектов МЭШ» занимались разработкой сервисов и приложений, в том числе для изучения английского языка и для тех, кто хочет собрать компьютер.

Система достижений, которую разработала девушка, поможет школьникам поверить в свои силы и улучшить учебу. Жюри присудило школьнице первое место в рамках акции «Я развиваю «МЭШ»!», после чего специалисты «ТемоЦентра» пригласили ее на работу.

Участники акции предложили свои идеи, как мотивировать школьников на улучшение учебы, и представили проекты, как они будут выглядеть в «Московской электронной школе».

На сегодняшний день в библиотеке «МЭШ» собрали порядка 55 тыс. сценариев для проведения уроков, а также свыше 142 тыс. интерактивных приложений.