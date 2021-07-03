РИАМО - 3 июл. Организаторам речной прогулки на теплоходе «Доброходъ» в столице грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер, заявил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.

Организаторы экскурсий не приняли меры по обеспечению соблюдения требований социального дистанцирования пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и на борту теплохода.

«Кроме того, не были соблюдены требования по использования пассажирами, а также персоналом средств индивидуальной защиты», — сказал Поплавский.

По его словам, за выявленные нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

За прошедшие сутки в столице выявили 7446 новых случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в городе зарегистрирован 1 380 151 случай коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

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- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

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- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.