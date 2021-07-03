РИАМО - 3 июл. Иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, что после вакцинации есть вероятность заражения коронавирусом, однако в подавляющем большинстве случаев можно избежать тяжелого течения болезни.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко. <...> Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

Период, когда человек является распространителем инфекции и опасен для окружающих, у вакцинированных людей может длиться существенно меньше, чем у тех, кто не привился, отметил специалист.

По словам Крючкова, обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов.

«В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», — заключил эксперт.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

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